Dernière semaine pour les Hivernales des cuivres

Le festival vous propose 3 RDV pour ces prochains jours:

Big Band Fusion play Phil Collins Big Band

• Mardi 05 février à 20h30 • Louviers - Le Moulin



Bal One / Bal Two

• Samedi 09 février à 21h30 • Bonsecours – C. Culturel Le Casino

• Dimanche10 février à 16h • Bonsecours – C. Culturel Le Casino



Strauss, Brahms, Bach

• Jeudi 07 & vendredi 08 février à 20h • Rouen - Théâtre des Arts

Tarif : de 10 à 30 € (étudiants, demandeurs d’emploi : tarif «15 min» à 5 €)

Réservations : 02 35 98 74 78 / www.operaderouen.fr

• Samedi 09 février à 20h30 • Saint Romain-de-Colbosc - Le Siroco

Tarifs : 15€ / 12€ / 8€.

Réservations : 02 35 20 57 92 / contact@lesiroco.com



Sérénade de Johannes Brahms

Concerto pour cor n°2 de Richard Strauss

Concerto pour trompette de Johann Sebastien Bach

(d’après Vivaldi. Arr M. Höfs)

Création de Wolf Kerschek pour trompette et orchestre

Direction musicale: Roberto Fores-Veses.

Trompette : Matthias Höfs / Cor : Hervé Joulain.

Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie

Informations complémentaires sur www.hivernalesdescuivres.com

Ecoutez Sylvain Dubos nous présente ces trois soirées: