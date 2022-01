Mariage Gay : Philippe Gosselin twitte toute la nuit

Vendredi soir, et c'est une première, Philippe Gosselin à même fondé un rappel au règlement, non pas sur un incident de séance, ce qui est courant, mais sur un tweet. Le député normand déplorait un tweet un peu corrosif sur les opposants au mariage gay d'un collègue socialiste, Jérôme Guedj. Philippe Gosselin s'adressa à Claude Bartolone en ces termes :"...Je vous demande, monsieur le président, de rappeler à la majorité que quand elle gazouille à l'extérieur, elle doit le faire avec plus de distance.»

Philippe Gosselin a été très actif sur tweeter durant l'ensemble du week-end et en particulier la nuit dernière qui fut... longue ! Un "truc" contre le sommeil ?

Morceaux choisis :

#directAN #Bartolone nous fait comprendre qu'en représailles de notre obstruction (!), nous siègerons jusqu à 5/6 h du matin!Intimidation... — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 3 février 2013

#directAN #MariageGayAllez ! Après la tempête , le calme est revenu !! À quand la prochaine vigilance orange !! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 3 février 2013

#directAN la séance jusqu'à 8h bien confirmée par #Bartolone à l instant . Pour ceux qui doutaient encore !! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 3 février 2013

#directAN . Officiel!Nous siègerons jusqu à 8h du matin...Nous aurons alors siège 22h sans discontinue.Est ce sérieux de légiférer ainsi ?!! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 4 février 2013

#directAN @erwannbinet se reprend à 3 fois pour donner avis rapporteur,et y renonce,se mêlant totalement les pinceaux!Fatigue le rapporteur — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 4 février 2013

#directAN Le moment est grave , l offensive libertaire est lala famille et la majorité s' en amuse — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 4 février 2013

#directAN #MariageGay Christian Jacob , pdt du Gpe UMP est toujours la à 4h50. M Le Roux, pdt du Gpe PS n est plus la ! C est bête,non ?!! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 4 février 2013

#directAN. #MariageGay.Toujours en séance!De façon continue depuis près de 24h maintenant.Jusqu'au bout nous combattons ce funeste projet! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 4 février 2013

@pssaintgermain Rassurez vous,on tient bien!La garde des sceaux vient même de se rallier à nous sur l'art.2 et changement de nom de famille — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 4 février 2013