Trot monté : Yoann Lebourgeois, un Calvadosien en or

Depuis le début de l'année, Yoann Lebourgeois, 28 ans, qui a obtenu ce prestigieux trophée, assume son nouveau statut de meilleur cavalier français en trot monté, au centre de Grosbois dans le Val-de-Marne. Originaire de Troarn, à une quinzaine de kilomètres de Caen, l'ancien élève du maître de la discipline Joël Hallais, est entré dans une nouvelle dimension.

74 victoires en 2012

Avec le plus grand nombre de victoires décrochées sur les hippodromes de France l'an passé (74), Yoann Lebourgeois se sait plus observé que jamais. "Je n'ai pas le sentiment que ça me mette une pression supplémentaire, indique-t-il. J'aimerais faire aussi bien cette année, mais si j'atteins les 50 victoires, j'aurais déjà rempli mon objectif".

Pour se voir désigner Etrier d'Or, distinction qui récompense le jockey au plus grand nombre de victoires en trot monté en France, il a dû mettre un coup d'accélérateur sur le dernier trimestre. "Il m'est arrivé de courir à un endroit dans l'après-midi, puis faire plus de 200 km de route pour rejoindre une autre réunion le soir". Et il lui a fallu arracher deux succès le 31 décembre dernier pour s'assurer du titre de meilleur jockey.

Entré à l'école manchoise des lads-jockeys de Graignes à 14 ans, il a passé l'essentiel de son enfance dans le Calvados, "toujours au cul des chevaux", le papa étant entraîneur et... jockey. "La passion pour le cheval n'a jamais changé, elle est toujours là, victoire ou pas." Aujourd'hui, les entraîneurs et propriétaires ne manquent pas pour lui proposer une course. Malgré les contraintes qu'exige la compétition, Yoann Lebourgeois espère ne pas les décevoir, au moins jusqu'à ses 40 ans...

Crédit photo : Hippodrome de Cherbourg