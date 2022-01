L’homme de l’ombre est la fine lame des Dragons de Rouen

Avant que les gladiateurs de la patinoire ne pénètrent dans l’arène, Julien Basset s’active pour leur permettre d’arriver sur la glace avec les lames de leurs patins parfaitement affûtées.

Un geek aux patins

Aujourd’hui gardien de la bonne glisse des hockeyeurs, Julien Basset semblait pourtant n’être en rien prédestiné à devenir préparateur en matériel au sein du RHE. Elève à l’Institution du Sacré Cœur de Rouen, le Dragon de l’ombre était alors beaucoup plus porté sur les jeux vidéo, même s’il suivait de loin la NHL, la ligue américaine de hockey. “J’étais un vrai geek”, reconnaît-il dans un sourire goguenard, avant de préciser que son intérêt pour les nouvelles technologies l’a mené à effectuer un BTS d’informatique de gestion…

Pourtant, des écrans d’ordinateur aux vestiaires de la patinoire Guy-Boissière, il n’y a eu qu’un pas. Ou plutôt une succession de rencontres et d’opportunités lors de ses études d’informatique au Mesnil-Esnard, à la Châtaigneraie. C’est là qu’il rencontre son amie, et attrape le virus du hockey made in France.

C’est à cette époque également que le maître affûteur a contacté Guy Fournier, manager général du RHE, pour effectuer un stage au sein du club en tant que webmaster. Après l’accident, en décembre 2010, de Nicolas Bertrand, avec qui Julien partage toute la logistique du club, la possibilité lui est donnée de goûter à l’affûtage et à toutes les tâches que la fonction de préparateur en matériel suppose. D’abord habité par “la peur de ne pas réussir”, Julien Basset vit aujourd’hui son métier avec passion.