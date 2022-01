La municipalité veut déménager l'Ecole des beaux-arts dans les Hauts de Rouen

L'ambiance était houleuse mais bon enfant, ce jeudi 31 janvier dans les locaux rouennais de l'Esadhar, à l'aître Saint-Maclou. Devant plus de 150 élèves ou enseignants en colère, le maire Yvon Robert s'est exprimé longuement. Sans convaincre son auditoire pour autant. L'objet du courroux ? Face à la dégradation du magnifique Aître Saint-Maclou (XVIe siècle), où étudient les quelques 170 élèves rouennais de l'Esadhar (le campus du Havre compte environ le même nombre d'étudiants), Edouard Philippe et Yvon Robert, respectivement maires du Havre et de Rouen et président et vice-président de l'établissement, envisagent de déménager le campus rouennais dans l'actuel collège Giraudoux, dans les Hauts-de-Rouen. Mais la levée de bouclier a été immédiate. Car l'immense majorité des élèves et des enseignants ne cache pas son plaisir d'évoluer en coeur de ville, dans un lieu chargé d'histoire.

"Un beau projet, original"

Dispatché sur trois sites situés à proximité, l'actuel campus rouennais de l'Esadhar "offre des conditions d'études peu satisfaisantes et pose question sur le plan de la sécurité", justifie Yvon Robert. "En 2008, nous avons lancé une étude pour trouver un bâtiment de 5.000 m2 susceptible d'accueillir l'Esadhar. Nous avions pensé au Cloître des Pénitents (quartier Saint-Hilaure), mais cela s'est avéré impossible pour des questions de surface et de conception". Alors, quand le Conseil général de Seine-Maritime a récemment décidé de fusionner les deux collèges Braque et Giraudoux, dans les Hauts-de-Rouen, vers le premier à la rentrée de septembre 2013, Yvon Robert a sauté sur l'occasion. Vaste et en bon état, l'établissement scolaire pourrait donc accueillir les étudiants en art en septembre 2014. "C'est un beau projet, original, qui va nous permettre de développer les formations et briller à l'échelle nationale", a estimé Edouard Philippe.

Or, le projet se heurte désormais au mécontentement des principaux concernés. Et les élus tentent d'éteindre l'incendie en adoucissant leur discours. "Rien n'est ficelé, nous allons écouter tout le monde, tous les arguments seront mis sur la table", martèle aujourd'hui Yvon Robert. "Si quelqu'un me propose d'autres pistes sérieuses et finançables, je suis prêt à les étudier". Les travaux d'aménagement au collège Giraudoux sont estimés à 300.000€. Difficile de trouver moins cher... "Déménager dans les Hauts-de-Rouen, c'est une perte de vitalité et une diminution des effectifs assurée", estime un professeur d'histoire de l'art.

Quant au devenir de l'Aître Saint-Maclou, Yvon Robert aurait "plusieurs idées", mais n'a pas souhaité en dire plus. De toute façon, il faudra d'abord trouver les millions pour sa rénovation.

Thomas Blachère