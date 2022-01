L'Aulne vert oeuvre pour un monde vivable

Elle œuvre pour l’information, l’éducation et la formation des personnes sur les questions environnementales. Aujourd’hui, l’association compte une trentaine d’adhérents, mais en juillet dernier, une modification des statuts a été réalisée afin de l’ouvrir à tous pour lui "donner une dimension citoyenne. L’investissement des citoyens dans ce projet permet de partager, de mieux débattre, de façon plus pertinente. Chacun sera moteur et pourra apporter quelque chose en fonction de ses compétences ou de sa passion". Paul Chandelier, vice-président, souligne que “le développement durable ne peut venir des lois ou des décrets mis en place par l’Etat, il doit venir directement des gens”. Les avis permettront de mieux piloter le projet associatif en alliant les ressentis individuels sur les questions de l’environnement à l’objectif global d’un monde plus sain et mieux entretenu.

Pour participer à ce beau projet, contacter l’association par mail (accueil@cpievdo.fr), par téléphone (02 31 30 43 27) ou en se rendant sur place. L’adhésion coûte 10€ l’année.