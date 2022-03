France : la crise du logement

Pour Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation, cette crise est liée à la négligence des gouvernements. 'Ni ses manifestations ni ses causes n'ont été traitées : la crise ne fait que renforcer des difficultés qui perduraient depuis longtemps.” 80 % des Français disent qu'il est devenu difficile de se loger dans ce pays. Près de trois millions de personnes par an sont à la recherche d'un logement ; 1,2 million sont en attente d'un logement social ; plus de 100 000 sont sans domicile fixe.

Se loger en France coûtait 23 % de plus en 2007 qu’en 2002. Quant aux charges, elles explosent, notamment en raison du prix du chauffage : + 20 % entre 2001 et 2007... Près de 3,4 millions de ménages français sont dans la “précarité énergétique” et ne peuvent chauffer qu’une partie de leur habitation. En 2006, constate le rapport, 1,8 million de ménages payaient difficilement leur loyer, et 500 000 ne l’avaient pas payé depuis deux mois, se mettant ainsi en danger d’être expulsés. Le nombre d’expulsions a d’ailleurs augmenté de 25 à 50 % entre 2002 et 2008 d’après le rapport. “Le logement est producteur d’exclusion et peut être considéré comme le creuset des inégalités”, déclare ainsi la Fondation Emmaüs : “Tout se passe comme si, à la panne d’ascenseur social, se superposait une panne de l’ascenseur résidentiel.” La Fondation demande “un quota minimum de 30 % de logements à bas loyers dans tout programme immobilier de plus de 10 logements’’. Elle réclame “un nouveau Plan de cohésion sociale sur cinq ans permettant de mettre sur le marché 150 000 logements sociaux par an”. Elle propose aux pouvoirs publics de négocier avec les propriétaires pour que ces derniers ouvrent les logements vacants et limitent les hausses de loyers en cas de changement de locataires. Et elle suggère “une hausse de 12 % du montant des aides personnelles au logement’’, un “chèque énergie” aux ménages les plus modestes et “la suspension des expulsions locatives des personnes de bonne foi”.



