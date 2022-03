Hérouville : un petit air d’Espagne avec “Chica Milonga”

En espagnol, 'Milonga” désigne une soirée, un bal où l'on danse le tango. Le terme peut désigner à la fois l'évènement et le lieu de danse. Trois rythmes caractérisent les milongas. Tango, valse et milonga sont dansés alternativement. Originaire de Caen, le groupe 'Chica Milonga” donne toutes ses couleurs aux musiques hispaniques en s'immergeant tout particulièrement dans le tango. La richesse de ses cadences rythmiques en fait une danse où la passion exalte. Au sein de cette formation atypique, un chanteur, un violoncelliste, un accordéoniste, un pianiste et un contrebassiste s'emploient à réarranger certains classiques du genre. Fruit d'une rencontre entre des normands et une chanteuse espagnole, ce groupe, véritable bouffée d'oxygène, nourrit la flamme de la mélomanie. Vendredi 12 février, à 20h30, au Théâtre d'Hérouville, 1, square du théâtre, à Hérouville Saint-Clair. 8 et 12€. Réservations tél. : 02 31 46 27 29.



