Ingrédients:

- 125 g de farine fluide

- 30 g de cacao amer

- 40 cl de lait frais

- 2 œufs

- 1 pincée de sel fin

- 30 g de beurre fondu

- 300 g de poires au sirop

- 75 g d’eau

- 75 g de sucre semoule

- 1/4 de jus de citron jaune

- 5 g de gingembre frais épluché, coupé en lamelles

- 1 pot de pâte à tartiner noisette



Préparez les crêpes : mélangez la farine et le cacao. Versez 1/3 du lait. Ajoutez les deux œufs et la pincée de sel. Fouettez bien, ajoutez le reste du lait. Mixer 1 mn, laissez reposer la pâte 45 mn. Dans une poêle posée sur feu vif, versez un peu de beurre fondu, puis une louche de pâte qui va en recouvrir le fond. Laissez la crêpe cuire 2 ou 3 mn, puis retournez-la et faites-la cuire autant de l’autre côté. Réalisez vos crêpes de la même manière.

Après cuisson des crêpes, taillez-les à l’aide d’une assiette afin d’obtenir une belle forme ronde.

Etalez de la pâte à tartiner noisette sur chaque crêpe et pliez-les en quatre.

Préparez le coulis : cuire les poires avec de l’eau, le sucre et le jus de citron. Faites bouillir, puis laissez cuire quelques instants à feu doux. Ajoutez le gingembre et stopper la cuisson.

Refroidir et mixez le tout. Versez un peu de sauce sur l’assiette, et posez 3 crêpes au chocolat dessus.