Association : L'Aigle rouennais, les stratèges de l’histoire

Car l’association, créée il y a une trentaine d’années, marie avec bonheur jeux de stratégies et reconstitutions historiques.

De vrais explorateurs

Avant de jouer, la quinzaine d’adhérents se plongent dans les livres d’histoire, peignent leurs petits soldats et modélisent le terrain sur lequel évolueront les armées. “Nous voulons être le plus réaliste possible. Cela nous incite à faire des recherches sur les modes de vie de l’époque, la population”, détaille Michel Patry, le président de l’association. Et les membres de l’association explorent aussi bien l’Antiquité que l’Europe de la Seconde Guerre Mondiale.

Une fois les armées constituées, la partie peut commencer, pour durer parfois quatre heures selon les jeux... jusqu’à ce que l’association décide d’en monter un nouveau, avec de nouvelles règles et de nouvelles armées. “En ce moment nous sommes sur un jeu se déroulant en Angleterre, à l’époque des invasions viking et anglo-saxonne”.

Pratique. L’Aigle Rouennais, le vendredi soir, à partir de 21h, au Centre André Malraux, Rouen.