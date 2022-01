Pour livrer ses journaux, Tendance Ouest mise sur la voiture électrique

L’entreprise de livraison basée à Petit-Quevilly a franchi le pas de l’électrique en achetant un premier véhicule propre. Etroit et maniable, celui-ci peut rouler 300 km en mode “éco”. Pour Normandie Course, l’intérêt n’est pas seulement écologique. En pleine période de chasse aux camions et à la pollution, le caractère non-polluant de la fourgonnette lui permet d’accéder plus facilement au cœur de la ville.

“Nous sommes beaucoup moins embêtés et le véhicule est très pratique”, se réjouit Eric Mercier, le responsable commercial de Normandie Course. Un second véhicule est commandé. Il couvrira le centre-ville rive gauche. Et pour rentabiliser l’investissement, l’entreprise propose même aux annonceurs d’afficher leur publicité sur ces véhicules étonnants.