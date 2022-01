Un rhinocéros vient de naître à Lisieux !

Il s'agit d'une première en France. Cette naissance est d’une rareté certaine puisqu'il ne naît que deux à troisrhinocéros indiens par an en Europe ! Il s’agit d’un événement d’autant plus heureux pour le Cerza que le "couple", Winona et Albrecht, est le seul à se reproduire en France. Il existe une soixantaine de rhinocéros indiens, répartis dans 22 parcs zoologiques en Europe.

"Ranga est le diminutif de Kaziranga, un parc national indien situé au pied de l’Himalaya. Selon la légende, une jeune fille du nom de Ranga du village d’Assam et un jeune homme du nom de Kazi d’un village voisin sont tombés amoureux dans les forêts de ce que l’on appela plus tard Kaziranga", explique la direction du parc, pour expliquer le prénom choisi.