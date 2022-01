Cherbourg : 10 mois de prison pour une agression place Centrale

Cette nuit du 13 mars 2011 aurait pu très mal se terminer.

Trois jeunes, âgés de 18 à 23 ans, avaient été pris à partis place Centrale, par un second groupe d'une dizaine de personnes.

Cinq semaines dans le coma

L'un d'eux, chaudronnier de 20 ans, s'était retrouvé à terre après une violente prise, la tête frappée contre le sol. Evacué au CHU de Caen, il est resté cinq semaines dans le coma, et avait bénéficié de sept mois d'ITT. Aujourd'hui, il souffre encore de maux de dos et de troubles de la mémoire qui lui posent problème dans son travail.

10 000 euros d'indemnités

La police avait identifié six individus, dont deux mineurs qui seront jugés prochainement, et un homme relaxé par la suite. Trois prévenus comparaissaient donc devant le tribunal de Cherbourg hier. Le principal agresseur s'est vu condamné à 10 mois de prison ferme (il en a déjà passé 7 en détention provisoire). Il devra verser 10 000 euros à la victime, et 4000 euros à ses parents. Les deux complices écopent eux de 4 et 6 mois de prison avec sursis.