La gourou présumée de Lisieux fait appel de sa condamnation

Françoise Dercle a été condamnée le 22 janvier à cinq ans de prison dont un avec sursis et au versement de plus de 440.000 euros de dédommagements à une vingtaine de victimes parties civiles.

Cette peine ne peut être exécutée avant l'audience en appel qui sera vraisemblablement organisée "dans un délai raisonnable" étant donné son caractère "sensible", a indiqué à l'AFP le procureur de Lisieux Bruno Dieudonné.

Françoise Dercle, soupçonnée d'avoir continué ses activités au delà de la période pour laquelle elle est poursuivie (2002-2007), reste donc en liberté, selon le parquet.



"Oui, j'ai demandé à des mères d'avoir des rapports sexuels avec leurs fils, mais on était dans une vibration, on était dans une autre dimension, la cinquième...", avait déclaré à la barre, selon un des avocats des parties civiles, Me Pascal Rouiller, celle qui se présentait à ses adeptes tantôt comme l'incarnation de Dieu tantôt comme son épouse.