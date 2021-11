Secte à Lisieux : 5 ans ferme requis contre "l'épouse de Dieu"

"Vous avez instauré un système totalitaire", a déclaré le procureur de la République de Lisieux (Calvados), Bruno Dieudonné, lors de l'audience, selon des déclarations rapportées par un avocat et confirmées par le procureur. Le tribunal correctionnel de Lisieux rendra sa décision le 22 janvier.

Ancienne professeur d'anglais auprès de jeunes désocialisés pour la fondation catholique Les Apprentis d'Auteuil à Lisieux, la prévenue comparaissait libre depuis lundi pour "abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un tiers", dans le cadre de la loi About-Picard de 2001 contre les dérives sectaires.

Cette notion inclut des violences morales physiques ou sexuelles, ce que l'accusée n'a d'ailleurs pas démenti mardi soir, lorsqu'elle s'est présentée devant la presse. Des témoins ont raconté au tribunal que la prévenue organisait ce qu'elle appelait des "navigations", réunions lors desquelles elle imposait différents partenaires sexuels à ses adeptes, voire parfois, des relations incestueuses, selon le parquet.

Selon Me Rouiller, la prévenue a notamment déclaré mardi au tribunal: "Oui, j'ai demandé à des mères d'avoir des rapports sexuels avec leurs fils, mais on était dans une vibration, on était dans une autre dimension, la cinquième..."

Avec AFP