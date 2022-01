5 jeunes bas-normands représenteront la France à la finale des Olympiades des Métiers

Il ne manquait plus que les résultats en « câblage des réseaux informatiques » pour que la liste des finalistes aux Olympiades des Métiers à Leipzig, en Allemagne, au mois de juillet 2013, soit complète.

C'est un jeune bas-normand, Mathieu Boullé, de Domfront, qui représentera la France aux Olympiades des métiers dans cette catégorie. Il a obtenu la médaille d'or, ce vendredi lors de la finale nationale qui s'est déroulée au lycée Charles Tellier de Condé-sur-Noireau.

Ce sont ainsi cinq jeunes bas-normands qui représenteront la France au niveau international en menuiserie, en administration des réseaux informatiques, en art floral, en contrôle industriel et en câblage des réseaux informatiques.

Pour ces 42èmes Olympiades qui ont eu lieu à Clermont Ferrand en novembre dernier, la Basse-Normandie a obtenu douze médailles dont six en or et obtient la deuxième place du palmarès français pour les sélections nationales. La première place revient aux Pays de la Loire.

Le médaillé d'or en l'horticulture ne participera pas aux finales internationales, à Leipzig en juillet 2013 faute de pays concurrent.