Maison BBC : consommer moins pour vivre mieux

Ainsi, une maison dans l’ancien consomme en moyenne 250 kWh par m² et par an ; le label BBC exige qu’en Normandie cette consommation n’excède pas 65kWh/m².

RT 2012 = Réforme Thermique 2012. Cette norme votée au Grenelle de l’Environnement est appliquée depuis le 1er janvier 2013. Elle impose aux logements neufs, en plus du BBC, qu’ils utilisent des énergies renouvelables. Les foyers doivent s’équiper d’un compteur d’énergie pour évaluer leur consommation personnelle.

M. Laigre, directeur des Résidences Familiales, s’est adapté à ces nouvelles normes. En terme de construction, “cela n’a été que des habitudes à changer. Ainsi, nos artisans sont plus attentifs à la qualité de pose pour obtenir les meilleurs scores aux tests de perméabilité du bâtiment à l’air.”

Un surcoût de départ

Cécile Coquelin a fait construire sa maison en 2011. Elle a choisi de respecter les normes BBC et la RT 2012 en prévision de leur obligation à compter de ce mois de janvier. “Aujourd’hui, je ne regrette pas ce choix. Notre facture, eau chaude et chauffage compris, s’élève à 800 € pour l’année, alors que nous dépensions 1200 € dans notre ancien logement uniquement pour le chauffage”.Elle reconnaît le surcoût de construction, mais “il est dû à une isolation renforcée qui nous permet d’avoir un logement vite chauffé et sans aucun courant d’air”.

Aujourd’hui, les constructeurs s’intéressent à la “maison positive” qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. On n’arrête pas le progrès !