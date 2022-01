Maison BBC : consommer moins pour vivre mieux

Ainsi le label BBC exige qu’en Normandie, cette consommation n’excède pas 65kWh/m². Or, une maison dans l’ancien consomme en moyenne 250kWh par m² et par an.

Par ailleurs, la Réforme Thermique, baptisée RT 2012, impose, depuis le 1er janvier 2013, aux logements neufs, et en plus du BBC, qu’ils utilisent des énergies renouvelables. Les foyers doivent donc s’équiper d’un compteur d’énergie pour évaluer leur consommation personnelle.

Cécile Coquelin, qui a fait construire sa maison en 2011, a choisi de respecter les normes BBC et la RT 2012. Elle ne regrette pas sa décision : ses factures ont nettement diminué. Aujourd’hui, les constructeurs s’intéressent à la “maison positive” qui produit plus d’énergie qu’elles n’en consomme.