Le chocolat est aussi une passion

Jusqu'au 16ème siècle, aucun Européen n'avait jamais entendu parler de lui. Initialement consommé sous forme de boisson épicée en Amérique centrale il faut attendre le XV siècle pour que le 'xocoatl' traverse l'océan atlantique vers l'Europe et devienne rapidement très prisé à la Cour d'Espagne.



Découvrez les secrets du chocolat

En 1494, Christophe Colomb avait jeté par-dessus bord les fèves qu’il avait reçues des Amérindiens. Il les aurait prises pour des crottes de chèvres. C’est, en juillet 1502, sur l’île de Guanaja, qu’il découvre pour la première fois la boisson chocolatée. En France, Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d’Autriche l’ont fait entrer dans les habitudes de la Cour du château de Versailles. Il est aujourd’hui largement démocratisé et consommé sous de nombreuses formes. Le musée du chocolat de la chocolaterie du Drakkar, situé dans la zone industrielle de Nonant en direction de Bayeux, propose de découvrir les secrets de cette formidable friandise. Un musée à dévorer des yeux sans modération. Réouverture du musée le 1er février. Entrée de 2,50 € à 4 €. Tél. : 02 31 10 00 05.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire