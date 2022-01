Association rouennaise : la Porte ouverte

Jean-Marc Valleton est le nouveau président de la Porte Ouverte de Rouen. Cette association, créée en 1969 à Strasbourg, a ouvert son antenne rouennaise en 1973 pour permettre à toutes les personnes en proie à la solitude, l’indifférence ou à la souffrance – quelle qu’elle soit - de bénéficier d’une écoute gratuite et anonyme.

Besoin de bénévoles

Ce lieu de parole ouvert à tous, situé non loin de la préfecture de Rouen au 22, rue Dumont d’Urville, propose des entretiens sans rendez-vous d’environ 45 minutes les mardis, jeudis et samedis après-midi.

La Porte Ouverte de Rouen s’appuie sur six bénévoles et cherche à en recruter de nouveaux. Pour inciter les oreilles volontaires à rejoindre l’association qu’il préside, Jean-Marc Valleton insiste sur la formation dont bénéficie chaque bénévole. Ainsi, “chaque nouvel accueillant est formé en cinq ou six séances en présence d’une psychologue clinicienne”, explique le président avant de préciser : “une réunion de débriefing est également organisée toutes les trois semaines, le mercredi soir, avec un psychiatre”. Et de conclure : “être accueillant est un exercice d’adaptation et de flexibilité”.

Pratique. 02 35 70 67 03