Les éditions des Falaises misent sur les beaux livres

François Banse a créé les Editions des Falaises en 2000 après vingt ans d’expérience en tant que libraire. Cette maison d’édition rouennaise, spécialisée dans le patrimoine régional (historique, architectural, littéraire, naturel...), fait la part belle aux livres illustrés qui représentent environ 80% de sa collection.



L’année 2013 sera marquée par l’édition d’ouvrages en lien avec les grands événements de l’année dans la région. Ainsi, au moins trois livres seront consacrés à Normandie Impressionniste et ce sont les Falaises qui éditeront le livre officiel de l’Armada à paraître en octobre prochain. Il est déjà possible de se plonger dans “En attendant l’Armada 2013” et “Normandie Impressionniste Peintres de l’Eau”, parus fin 2012.

L’ombre du numérique

“Des incertitudes planent sur notre avenir du fait de l’émergence des tablettes tactiles”, explique l’éditeur. “Cela ne concerne pas directement les beaux livres, car l’objet nous protège”, nuance-t-il, mais le développement du numérique affaiblit les librairies indépendantes sur lesquelles la maison d’édition s’appuie pour diffuser ses ouvrages.

