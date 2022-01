Sur fond d'alcool la soirée dégénère en violence

Le tribunal de Coutances a condamné ce mercredi soir, en comparution immédiate, un homme de 30 ans à un an de prison ferme.

Lundi dernier, vers 20h30, dans un appartement à Coutances, en compagnie de deux autres compagnons de boisson, ils se sont alcoolisés. la soirée a dégénéré, le prévenu à violement frappé son hôte. Il quittera l’appartement laissant sa victime dans son sang.

Sans permis, il volera également sa voiture pour rejoindre Hambye. Le prévenu est déjà connu de la police et de la justice qui le condamne à 6 mois de prison ferme et la révocation d’un sursis antérieur et mise à l'épreuve de 2 ans. Il a été placé en prison après l’énoncé du verdict.