Théâtre des Deux Rives : à la lueur des chandelles

Ce drame amoureux, inspiré des métamorphoses d’Ovide, très audacieux dans sa forme et mêlant rires et larmes, a valu sa disgrâce à Théophile de Viau, auteur à la cour du roi Louis XIII.

Sous les conseils de Benjamin de Lazar, les acteurs reprennent la déclamation et la gestuelle en pratique à cette époque. Eclairés à la bougie, évoluant dans un décor fixe et ceints de costumes d’époque chargés de dentelles et de damas, les acteurs composent un tableau naturaliste digne d’un clair-obscur caravagesque. Ce qui, au final, donne davantage de force à la beauté tragique de l’œuvre.

Pratique. Mercredi 30, jeudi 31 janvier et vendredi 1e février, à 19h30. Théâtre des Deux Rives.Tarifs 4,5/12,5/19€.