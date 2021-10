La vie tourmentée des stars du rock au Théâtre des Deux rives de Rouen

Frasques alcoolisées, overdoses et jeux sexuels : le cocktail nécessaire au génie est servi. Le spectacle reprend les textes des entretiens de ces stars nombreuses qui ont défrayé les chroniques et qui brillent au firmament grâce à leurs créations.

Misant tantôt sur le jeu des acteurs, sur les projections d'images d'archives ou d'illustrations ou sur les textes chantés, Mathieu Bauer imagine un spectacle peu conventionnel et refuse de se cantonner à un genre. Please kill me est le témoin d'une époque où les stars de la musique sont les héros tragiques, membres d'une jeunesse révoltée et insoumise.

Pratique. Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril, à 19h30, Théâtre des Deux rives, à Rouen. Tarifs de 4,5 à 19 €. Infos. 02 35 70 22 82