Festival à Rouen : Regards sur le cinéma du monde

Consacré au cinéma étranger et plus particulièrement au Septième art des pays émergents du sud, il présente cette année six films en compétition et 15 autres hors-compétition.

Accueillis par le cinéma Omnia, l’UGC Saint-Sever, l’Ariel et d’autres salles de l’agglomération, le festival qui prône la diversité et le métissage, propose également une série de concert et de conférences. Cette année, un partenariat avec l’université de Santa Fe (Etats-Unis) permettra également au public de découvrir un cinéma américian indépendant trop souvent occulté par les films grands publics.

Pratique. Du vendredi 25 janvier au samedi 2 février, Tarifs 3,5/5€, passeport 20€, 02 32 76 12 75, www.cinemadumonde.org