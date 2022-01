Accidents mortels et violences familiales : les points noirs de la sécurité dans la Manche

le département de la Manche, fait partie des 10 départements les plus sûr de France !

Moins urbanisé il est relativement préservé de la délinquance qu’il s’agisse des atteintes aux biens, à l’intégrité physique ou des infractions économiques et financières.

Mais tout ne va pas pour le mieux : L’augmentation des faits de violences dans les familles est jugée préoccupante. Plus 10 % en 2012. un point positif malgré tout, les victimes hésitent moins à déposer plainte.

Autre point noir, les accidents mortels sur les routes. 36 morts en 2012, contre 37 l’année précédente. Les 18 – 34 ans, représentent plus de la moitié du nombre de tués. Les causes sont parfaitement identifiiées. Vitesse et alcool. Les motards paient un lourd tribut, 10 d’entre eux sont décédés sur les routes de la manche en 2012.

les opérations de prévention contre l'insécurité routière vont donc se poursuivre. La répression aussi !

Ecoutez Adolphe Colrat, le Préfet de la Manche, sur ces violences intrafamiliales, puis à propos des accidents mortels de la route.