Fuite à l'usine Lubrizol de Rouen : "Aucun risque de toxicité"

L'incident s'est produit vers 8h à l'usine Lubrizol de Rouen, située rive gauche, non loin du Pont Flaubert. Certains riverains, à l'ouest de la ville, se sont plaints d'une forte odeur de gaz et certains de maux de tête. Lubrizol Rouen "a détecté une instabilité sur une de ses spécialités chimiques", indique la préfecture de Seine-Maritime, sans plus de précisions. Le produit chimique libéré dans l'atmosphère ne serait toutefois pas dangereux pour la santé, selon les autorités : "Les émissions d'odeurs ne comportent aucun risque de toxicité, cependant, le produit concerné possède la même odeur que le gaz de ville. Les habitants sont donc appelés à rester vigilants, afin que de réelles fuites de gaz ne restent pas masquées".