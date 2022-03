CHU : six pompiers en permanence à l’hôpital

Six pompiers vont venir, le mois prochain, compléter en permanence l'équipe de sept agents de sécurité déjà présente au Centre hospitalier de Caen. Leur venue se réalise dans le cadre d'une convention signée entre la préfecture, la direction du CHU, l'Agence régionale d'hospitalisation et les pompiers. Une mise en 'sécurité incendie” va durer deux ans et demi pour un coût de 18 millions d'euros. Le CHU doit sécuriser le traitement des alertes sur tout le site Côte de Nacre. En attendant la reconstruction.



