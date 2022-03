CHU de Caen : “Nous allons tout reconstruire”

Mardi 5 janvier, Angel Piquemal, directeur du CHU depuis deux mois, présentait ses voeux aux personnels de l'établissement hospitalier et à la presse. L'occasion de faire le point sur les grands dossiers de l'année et sur la situation peu brillante du grand centre régional de la Côte de Nacre.



Pour cette nouvelle année, vous n’avez qu’un mot à la bouche en forme de vœu....

“Lucidité. Je sais que 2010 va être difficile. Tout simplement parce qu’il faut remonter la pente. L’année dernière a été tellement mauvaise. Mais la lucidité, c’est aussi être conscient qu’il y a d’importantes ressources à exploiter dans cet établissement”.



Dès votre arrivée, vous avez senti cette mauvaise passe ?

“Bien sûr, je l’ai bien remarqué, au cours de mes discussions avec les praticiens, dans les commentaires peu optimistes sur l’avenir de l’établissement. Il faut dire que l’on n’a fait qu’évoquer les déficiences du CHU ces derniers temps. L’insécurité des lieux, leur vetusté, l’amiante, l’argent gaspillé,ça fait beaucoup.”



Quels sont vos objectifs pour 2010 ?

“Il nous faut renégocier le contrat de retour à l’équilibre budgétaire avec l’Agence régionale de l’hospitalisation. Nos finances sont au plus bas. Le CHU est comme un ménage qui se voit refuser un crédit à cause de ses découverts. Il faut multiplier les initiatives telles les consultations externes, la chirurgie ambulatoire pour développer la clientèle. C’est grâce à cet accroissement que l’équilibre budgétaire sera atteint”.



Et vos projets concernant le bâtiment ?

“Ce n’est un secret pour personne, le CHU a besoin d’un nouvel établissement. Nous allons définir notre hôpital du futur dans les deux prochaines années”.



En attendant, il y a des travaux à faire dans la tour Côte de Nacre ?

“Oui, notamment le désamiantage. Cette année, concernera les 22e et 23e étages pour un coût d’environ 12 millions d’euros. Cela veut dire que nous allons aussi changer les installations techniques de ces niveaux. Un nouveau plan de sécurité pour les incendies va être défini sous l’égide de préfecture de région et des pompiers du départements. Là aussi, les sommes engagées sont importantes, près de 18 millions d’euros, mais il en va de la sécurité de ceux qui fréquentent le CHU et de nos installations”.



Cela représente beaucoup d’argent pour un établissement qui est voué à disparaître rapidement ?

“Évidemment, mais ce sont des dépenses devant lesquelles nous ne pouvons pas fuir. Si la décision de construire un nouvel établissement avait été décidée avant, nous n’en serions pas là”.



Une vie, six dates

1954 : naissance à CarbonBlanc (33)

1978 : diplômé des administrations hospitalières

1980 : directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Saint Malo

1984 : directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (64)

2000 : directeur du centre hospitalier de la Côte basque

2009 : directeur du CHU de Caen







