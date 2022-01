L’interdiction de circulation aux poids-lourds de plus de 7.5t sur la RN13 au niveau de Carentan et jusqu’à Cherbourg, et l’A84 dans les deux sens entre les échangeurs 36-Avranches et 40-Guilberville est levée depuis 19h00 ce vendredi soir.

Par ailleurs, la vitesse des poids lourds est limitée à 80 kms/heure et le dépassement par les poids lourds est interdit sur l’A 84.