Après la neige en Basse Normandie, les pluies verglaçantes !

La neige a comme prévu fait son apparition sur la Basse Normandie. Des hauteurs de

neige de 5 à 6 cm ont été relevées selon le centre régional de Météo France à Carpiquet.

Ce vendredi soir, quelques pluies verglaçantes pourraient toucher les côtes du Cotentin et le Bessin en particulier.

Les températures descendront cette nuit jusqu’à –4°.

Il n’y aura donc pas de dégel sur les routes, qui resteront périlleuses.

Une nouvelle perturbation neigeuse avec de nouvelles pluies verglaçantes est attendue dans la nuit de dimanche à lundi.

Les conditions de circulations restes délicates, et même difficiles sur les réseaux secondaires, dans la Manche et le Calvados, ainsi que sur le bocage ornais.

Les opérations de traitement des routes se poursuivent ce vendredi soir. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes restent interdits sur l’ A 84 entre les échangeurs 36 et 40, ainsi que sur la RN 13 entre Caen et Cherbourg.