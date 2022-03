Neige, 47.300 foyers privés d'électricité en Basse-Normandie

La plupart étaient localisés dans la Manche (42.700 foyers coupés sur 298.000 abonnés selon ErDF). Dans la matinée la préfecture de ce département avait annoncé 24.000 foyers privés d'électricité dans le nord du département, un chiffre qui a quasiment doublé depuis.

Dans le Calvados, environ 4.400 foyers étaient sans électricité et 200 environ dans l'Orne, selon ErDF.

"On devrait avoir énormément de clients rétablis ce soir", a-t-on indiqué à ErDF. "On a, parfois, 20.000 foyers coupés et on sait rétablir rapidement. Là le problème pour nos équipes c'est d'arriver à circuler", a-t-on toutefois ajouté.

"C'est quand même un peu exceptionnel", a-t-on poursuivi. Selon ErDF, la dernière plus grosse coupure d'électricité dans la Manche date de 2008 (13.000 foyers coupés à cause d'une tempête).

Au delà des fils tombés à terre le problème est qu'avec le vent la neige forme comme des congères sur les fils, a expliqué ErDF.

Lundi vers 15H30, il était tombé jusqu'à 25 cm de neige sur le Nord Cotentin avec des rafales jusqu'à 100 km/h sur la côte, a indiqué à l'AFP Météo France à Cherbourg qui en prévoit jusqu'à 40 cm par endroits avec ce qui doit tomber dans la nuit et la matinée de mardi.