Idées sorties en Basse-Normandie : week-end du 19 et 20 janvier

Samedi 19 janvier

Venez découvrir à CAEN - Le bâtiment Elan de la Marine nationale en escale. A l'occasion du bicentenaire de l'installation de la préfecture maritime à Cherbourg, le bâtiment de soutien de région Elan fera escale au bassin Saint-Pierre (quai Vendeuvre) à Caen et sera ouvert au public de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. C'est Gratuit.







Les Amis de St léonard vous proposent ce soir Une soirée cabaret Humour Au Gîte de Vandoeuvre (face Mairie). Ce sera avec DOM PONT qui fera un "one man chaud".

Un show de 2 heures pour commencer l'année dans la bonne humeur. C'est à 21h, entrée à 10€.







Toute la journée, profitez de l'opération du samedis des soldes, « 1 aller acheté = 1 retour offert » sur le réseau Bus Verts du calvados. À l'occasion des soldes d'hiver 2013, les Bus Verts lancent l'opération « 1 aller acheté = 1 retour offert ». Une offre valable tous les samedis jusqu'au 9 février inclus.





Diner-spectacle à la ferme culturelle de Bessin ce soir. The rurality show must go on à 20h à Esquay sur Seulles.





Ce soir à Caen, c'est le grand prix de danse sportive de la ville. Des couples de plusieurs pays s'affronteront pour cette compétition nationale et internationale.

Vous pourrez aussi assister à des démonstrations par les élèves de l'école Nathalie Durand de Caen comme la zumba et le hip-hop.

C'est à partir de 20h au palais des sports. Gratuit pour les - de 12 ans, 10 à 15€pour les autres. Plus d'infos sur tendanceouest.com







Cet après-midi à 14h30 à Argentan, Conférence sur le mythique groupe Led Zeppelin. C'est en image et en musique que Christophe Brault retracera l'épopée de ce groupe de légende. RDV à la Médiathèque de la Communauté de Communes du Pays d'Argentan. Entrée libre dans la limite des places disponibles



Concert de SUPREME JIKA. Il reprend les classiques de vieux jazz des townships sud-africains. RDV à 21h à l'asso La classe de Saint Hilaire sur Risle. Entrée 10€.



Ce soir, 14ème édition de la soirée Début de Siècle ! Au programme cette année les groupes Paul's Company, Brain, The Dark Temptations, The Pink Dogs Project, Traffic, The Wankers, Electro Lobsters ou encore The Beavers. RDV à 20h3 au Normandy à Stlo.







Cet après-midi à l'Aigle rendez-vous au Graffik'Café au sein du Cafisol pour un atelier manga et un atelier de dessin proposés par l'association Les hommes fourmillent. Ces ateliers ont lieu toute l'année, le rendez-vous est donné ce samedi à 14h et à 16h.







Concert à Sourdeval ce soir! Présoirée EjSession. Avec sur scène Magic Donuts, Undobar, et Hermit's Valleu. RDV Salle Théophile Personne. Tarif 5€ , c'est GRATUIT pour les – de 12 ans.

Tout le week-end

Le 9ème Festival du conte d'Argentan débute ce samedi. Des spectacles EN TOUT GENRE en rapport avec le conte pour enfants, mais aussi ados et adultes. RDV à l'ESPACE XAVIER ROUSSEAU.



Le festival Télérama se poursuit dans les salles bas normandes. Avec le pass découpé dans le magazine, vous pourrez profiter des meilleures films 2012 selon Télérama pour 3 € seulement. C'est jusqu'à mardi.