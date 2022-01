26 985 milliards de flocons de neige sont tombés sur Caen

Alors que les premiers flocons de neige sont tombés vers 8h15 ce vendredi 18 janvier, un fin manteau neigeux de trois millimètres avait recouvert la ville de Caen à 11h. A raison de 350 millions de flocons tous les 100 m2 pour un centimètre de neige, et compte tenu du fait que la capitale bas-normande s'étend sur un peu plus de 25 km2, il est possible d'estimer à 26 985 milliards le nombre de flocons tombés ce matin.



A 11h, le thermomètre indiquait -3°. De nouvelles averses de neige sont prévues dans l'après-midi sur Caen.

