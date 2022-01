A cause d'une combinaison entre pollution et conditions météorologiques, la qualité de l'air s'est dégradée en Haute-Normandie et notamment à Rouen. Il est recommandé aux personnes sensibles d'éviter de sortir ou de faire trop d'exercice.

Cet épisode de pollution devrait se terminer dans la journée : des rafales de vent sont prévues qui disperseront les particules de pollution.