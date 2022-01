Une conférence sur Led Zeppelin à Argentan

Après les Beatles en 2010, les Rolling Stones en 2011, les Pink Floyd en 2012, Christophe Brault, auteur du "Guide des albums de 1964 à 2004 : une discographie sélective d'albums pop, rock, électro, rap, etc." paru aux éditions MSAI en 2004, ancien disquaire de Rennes Musique, animateur radio, viendra cette fois-ci nous parler des incontournables Led Zeppeli.

Issu du groupe des Yardbirds en 1967, Led Zeppelin enchaîna, de 1968 à 1971, classique sur classique avec les albums I, II, III et IV et notamment le mythique Stairway to heaven, passage obligé pour tout guitariste débutant, pour ensuite se démarquer un peu de son style musical avec les albums Houses of the holy et Physical graffiti.



Renseignements Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes 61200 Argentan

Tél. : 02.33.67.02.50