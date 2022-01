Météo : la Seine-Maritime en vigilance orange

A la suite des annonces de Météo France selon lesquelles des gelées marquées vont survenir dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 janvier, la Seine-Maritime a été placée en alerte orange. Les températures minimales pourraient atteindre les -7°C à l'intérieur des terres voire -9°C en pays de Bray.

Des chutes de neige sont prévues en début de soirée. Attention car les conditions de circulation risquent de devenir difficiles et le sol peut être glissant.

Il est recommandé de limiter autant que possible ses déplacements et de respecter les restrictions de circulation ainsi que les déviations qui auront été mises en place. Enfin n'oubliez pas de conserver une couverture chaude ainsi que des vêtements et des chaussures appropriés dans le véhicule.

Les transports scolaires seront assurés demain mais des adaptations voire des retours anticipés pourront être organisés si cela s'avère nécessaire.