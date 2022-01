Pour le préfet Michel Lalande : "ce n'est pas une crise, c'est une rupture"

Au cours de ses vœux à la presse, le 9 janvier, le préfet a estimé que "ce que nous vivons est beaucoup plus grave que nous ne l’imaginons. C’est un changement de monde, une rupture déstabilisatrice et totale avec ce que les générations précédentes ont vécu ". Dans notre région, le chômage progresse de 9% par an, les secteurs traditionnels sont touchés les uns après les autres : bâtiment et travaux publics, automobile, agroalimentaire... Le préfet appelle tous les acteurs de l’économie locale "à ne pas se résigner et à y faire face. Il faut accepter cette situation et apprendre à nous adapter".

Selon lui, la région a "un réel atout": celui de ses ressources maritimes en matière de production d’énergie. "L’éolien off-shore, l’hydrolien sont créateurs d’emploi". Pour le préfet, il existe aussi un second moteur de croissance : le tourisme,et particulièrement celui lié à l’histoire et au souvenir. "Le 70e anniversaire du D.Day sera 2014 une grande occasion pour que les yeux du monde se tournent vers notre région".