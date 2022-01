Le Crédit municipal de Rouen va ouvrir une succursale à Caen

L’organisme bancaire à vocation sociale permettra à ses clients de mettre des biens de valeur en dépôt, pour bénéficier de prêts d’un montant équivalent, et à des taux particulièrement bas. Un bien qu’ils récupèrent une fois la somme remboursée.



Des contraintes importantes de sécurité



“Ce type de prêt permet d’éviter le surendettement : c’est un besoin d’aide pécuniaire exprimé par de plus en plus de citoyens”, explique Laurent Daupley, directeur du Crédit municipal de Rouen. “Tout reste à faire”, selon lui, car si la municipalité s’est engagée à mettre des locaux à disposition, “plutôt situés dans le centre-ville”, les contraintes de sécurité imposées au site choisi en font un dossier technique compliqué.



A l’heure où le Crédit municipal de Rouen souhaite couvrir l’ensemble de la Normandie, Caen faisait naturellement partie des candidats : “Les Caennais doivent se rendre à Rouen, Nantes ou Paris pour bénéficier de ce service. Nous souhaitons limiter leurs déplacements en leur offrant cette opportunité tout près de chez eux.”