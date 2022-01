L'emploi intérimaire se regonfle en Haute-Normandie

Ils étaient 20844 intérimaires à travailler en Haute-Normandie fin novembre, un nombre en hausse de 2,2% par rapport à la fin octobre. Cette augmentation est supérieure à celle constatée en France sur ce même mois (+1%). Dans le détail, le nombre d'intérimaires a considérablement augmenté dans le département de l'Eure (+7,2%) mais est resté stable en Seine-Maritime.

Cependant si lorsque l'on regarde la situation de l'intérim sur un an, celui-ci a nettement diminué (15,5 %). Le nombre d'intérimaires accuse une chute de 17,9% en Seine-Maritime et de 10,4% dans l'Eure, soit -15,5% sur l'ensemble de la Haute-Normandie. Ce recul est ainsi plus important en Haute-Normandie qu'en France Métropolitaine (-9,4%).