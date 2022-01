Du théâtre pour 2013, mais pas seulement !

Opéra :

Les 3 et 5 février, les Arts Florissants interprètent l’opéra biblique “David et Jonathas”, une œuvre de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) compositeur français trop souvent ignoré. Le 13 avril, Cocteau est à l’honneur avec l’interprétation magistrale de Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano. Elle incarne trois figures féminines des œuvres de Cocteau, toutes victimes de l’amour.

Théâtre

Du 12 au 15 février, David Bobee mêle théâtre et danse dans sa mise en scène de “Roméo et Juliette”. Une version moderne et une traduction plus directe pour une pièce ancrée dans la société d’aujourd’hui. Fin mars, Molière prend la suite de Shakespeare avec “Le Bourgeois gentilhomme” mis en scène par Jean-François Sivadier. Du 16 au 19 avril, Marc Paquien réunit sur scène Dominique Blanc et André Marcon pour jouer “La Locandiera” de Goldoni.

Danse

Hommage au baroque le 20 février avec de la danse aux couleurs clinquantes et un orchestre de 22 musiciens. Les 20 et 21 mars, les directeurs du Centre Chorégraphique National de Caen, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, présentent leur nouvelle création “Masculines”. Début avril, “Don Quichotte du Trocadéro”, un spectacle burlesque et drôle chorégraphié par José Montalvo.



Pratique. Programme complet sur www.theatre-caen.fr ou par téléphone 02 31 30 48 00.