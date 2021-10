Caen. Vibrations 2018 : Les professionnels de la danse à la rencontre des amateurs

La danse est à l'honneur dimanche 4 mars à Caen. L'évènement Vibrations est de retour pour une troisième édition. Ouvert à tous les publics, danseurs professionnels et amateurs, comédiens, petits et grands. Cette journée a pour but de faire découvrir cet art. En présence de professionnels qui parcourent le monde, les participants pourront découvrir cet univers au travers d'ateliers, de rencontres et de représentations.

Vibrations ! est devenu un événement incontournable au Théâtre de Caen. Un moment d'échange important autour de la danse pour Michèle Latini, présidente de l'association Danse Perspective.

Cette année, l'événement Vibrations 2018 se déroulera sur plusieurs jours. Notamment pour les plus jeunes afin de leur donner le goût de la danse. Vendredi 2 mars, deux représentations du spectacle "Ma Petite vibration" destinés aux 4-8 ans sont au programme.

Tous les détails de l'édition 2018 de Vibration sur le site de l'association Danse Perspective