[En images]. La réserve de costumes du théâtre de Caen, véritable caverne d'Ali Baba 

Une pièce de théâtre, ce sont des comédiens, un metteur en scène, des dialogues, un décor… Mais aussi des costumes ! A l'occasion de la venue de la Comédie française pour la pièce La puce à l'oreille, les intermittentes du spectacle du théâtre de Caen ont eu un rôle majeur à jouer. Maud Dufour, Marion Danlos et Valérie Fritsche ont été briefées par Betty Maurri, habilleuse à la Comédie française, en charge de la pièce. Elles sont aux petits soins des comédiens pour leur apporter leurs tenues, dans le bon ordre et avec un timing très précis, et les aider à s'habiller le plus vite possible, parfois dans le noir. "On s'exerce d'abord doucement avec le comédien, puis de plus en plus vite. Chacun doit connaître ses gestes par cœur", explique la chef d'équipe.

"Faut que ça tienne"

Agnès Claude-Martin est, elle, plutôt axée sur l'entretien. "On réceptionne les tenues dans des malles, on les repasse, les envoie au pressing si nécessaire", explique-t-elle en amont. Avant chaque représentation, chaque bouton, crochet, ou zip est vérifié : "Faut que ça tienne !" Et parfois, il y a des imprévus, qui nécessitent une vive réaction. "On recoud les boutons de manchette, on rafistole une chaussure…" Tout doit être prêt. Puis il est l'heure de ranger les costumes dans les malles, en s'assurant de les rendre dans un état parfait pour le prochain théâtre à recevoir la pièce.