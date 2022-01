L'espace Jean Vilar se penche sur nos Origines

Exercice périlleux mais réussi par la compagnie Tourneboulé qui crée pour un public de petits et grands une immense fresque impressionniste retraçant l’histoire du big bang à nos jours. Ces deux fofolles avec leurs valises remplies d’objets et leurs questions loufoques montrent avec justesse que le plus important c’est de rire, rêver et de profiter de la vie !

Dimanche 20 janvier à 16h, à l’Espace Jean Vilar, square Niederwerrn à Ifs. Informations et réservations au 02 31 82 69 69.