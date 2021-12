CFA 2 : Mondeville tout proche de la zone rouge

Les Mondevillais ont lancé l’année 2013 par une défaite pourtant encourageante contre le leader Vitré, samedi 12 janvier (0-2). L’absence de quatre joueurs cadres (Prével, Lecacheux, Sorin et Haubert) a pesé sur la formation bas-normande.

Manque de réalisme

Mondeville a concédé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu, quand Steed Zulemaro a dévié le ballon au fond de ses propres filets, et a encaissé le but du KO au milieu de la deuxième mi-temps. Toujours en proie à ce manque de réalisme qui les poursuit depuis le début de la saison, les locaux n’ont pas réussi à convertir une seule de leurs occasions. Ils pointent au dixième rang du classement, un point seulement devant le premier relégable. Le maintien est plus que jamais au coeur des préoccupations avant la réception de Rennes samedi (18h).