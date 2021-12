Chutes de neige : le département en vigilance orange

Des chutes de neiges sont prévues à partir de la fin de cet après-midi, lundi 14 janvier. Les prévisionnistes s'attendent à voir tomber entre 4 et 8 cm de neige en Seine-Maritime, voire jusqu'à 10 cm. Des vents de 40 à 50 km/h sont également attendus.

A cause des conditions climatiques, le sol peut être glissant. Le Préfet a donc recommandé aux automobilistes de limiter leurs déplacements tant que faire se peut, de se renseigner sur les conditions de circulation et aussi de respecter les restrictions de circulation et déviations qui auront été mises en place. Enfin, il est conseillé de disposer dans son véhicule d'une couverture chaude et de vêtements chauds ainsi que de chaussures appropriées.

Les transports scolaires ne seront pas interrompues demain mais il a été demandé à chaque transporteur de s'adapter à la situation locale.