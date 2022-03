Après une période de paralysie des transports caennais : un plan-neige

L'hiver n'est pas fini. Après les derniers épisodes neigeux qui ont paralysé les transports en commun caennais, Éric Vève, président de Viacités, répond aux critiques et propose un 'plan-neige� . Entretien.



Avec ce grand froid, Noël et le début de l’année 2010, Twisto a traversé une période plutôt difficile...

“Ce fut surtout difficile pour nos utilisateurs. Les conditions climatiques ont été telles que nos tramways et nos bus ne pouvaient plus circuler en toute sécurité. Or, quelque soit la couleur du ciel, la sécurité est la condition essentielle à respecter pour un transport en commun”.



Comment expliquez-vous que Caen se soit trouvée totalement paralysée certains jours ?

“La capitale bas-normande n’a pas été la seule à vivre ces complications dues à la météo. Toutes les villes importantes du Grand-Ouest ont subi des températures négatives, d’importantes chutes de neige et du verglas. La paralysie de nos systèmes de transport vient du fait que nous vivons dans une région où ces intempéries ne surviennent que rarement”.



Ce n’est pourtant pas la première fois que vous devez faire face à ce genre de situation ?

“La ville de Caen n’est pas équipée d’une quinzaine de saleuses comme c’est le cas pour certaines villes de l’Est. Chez nous, les hivers sont moins rigoureux. Du coup à Caen, nous n’en possédons que quatre. Et de toute façon, vu qu’une saleuse coûte 100 000 € et que nous ne sommes pas certains de l’utiliser l’hiver suivant, l’investissement n’apparaît pas primordial”.



Pourquoi les stocks de sel se sont avérés insuffisants ?

“Durant les dix dernières années, le stock de sel nécessaire pour Caen représentait en moyenne 500 tonnes par hiver. Au cours du dernier épisode de froid, nous avons dû en utiliser jusqu’ à 100 tonnes par nuit. La comparaison parle d’elle-même. Rien d’étonnant à ce que l’on ait manqué de sel”.



Dans les villes de l’Est, les trams circulent, même quand il gèle. Pourquoi n’est-ce pas le cas à Caen ?

“Notre tramway, qui transporte près de 50% des usagers de Viacités, est un tramway sur pneus, contrairement aux tramways sur fer. Ces derniers sont beaucoup moins exposés aux aléas du froid”.



La solution que vous préconisez est la mise en oeuvre d’un plan neige...

“Il s’agit de coordonner les interventions des 29 communes de l’agglomération qui entretiennent la voirie, après avoir déterminé les axes prioritaires à desservir, donc à dégager, pour les bus et les tramways. Il nous restera à fixer l’élément déclencheur du plan-neige et à mettre en place une cellule de crise rapide et efficace”.



une vie, cinq dates

1968 : naissance à Tunis

1997 : mariage à Paris

2004 : directeur de campagne de Philippe Duron pour les élections régionales.

2008 : publie un ouvrage sur les enjeux des élections locales.

2008 : élu conseiller municipal sur la liste de Philippe Duron et conseiller général PS du canton Caen 8.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire