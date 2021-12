"Argo" et "Les Misérables", principaux lauréats des Golden Globes 2013

"Argo" a effectué la belle opération de la soirée, remportant les Golden Globe Awards du meilleur film et du meilleur réalisateur. Une manière de consoler Ben Affleck, absent de cette dernière catégorie pour les Oscars de février prochain. Nommé à cinq reprises, le thriller historique sur fond de crise iranienne a éclipsé le favori déclaré de la soirée," Lincoln". Le long métrage s'est contenté du Golden Globe du meilleur acteur, revenu à Daniel Day-Lewis pour son portrait du président américain.

Du côté des comédies et films musicaux, "Les Misérables" a dominé le palmarès, en remportant le Golden Globe de la meilleure œuvre dans cette catégorie. Très nerveuse, Anne Hathaway a décroché le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Fantine. Hugh Jackman a obtenu le titre de meilleur acteur dans une comédie ou un film musical pour le rôle de Jean Valjean dans le drame chanté de Tom Hooper.

Déception pour "Lincoln" et "Happiness Therapy"

Les victoires d'"Argo" et des "Misérables" ont fait principalement deux malheureux. Cité à sept reprises, "Lincoln" n'a remporté qu'un trophée, pour Daniel Day-Lewis. "Les Misérables" a écrasé "Happiness Therapy" de David O. Russell. La comédie dramatique, nommée quatre fois, a toutefois permis à Jennifer Lawrence de briller, avec le trophée de la meilleure actrice dans une comédie ou un film musical.



Toujours rayon consolation, Jessica Chastain a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame pour "Zero Dark Thirty". Le film de Kathryn Bigelow totalisait quatre nominations. "L'Odyssée de Pi" d'Ang Lee n'a remporté que le prix de la meilleure musique." Django Unchained" s'en est mieux sorti, additionnant les Golden Globes du meilleur scénario pour Quentin Trantino et du meilleur second rôle masculin pour Christoph Waltz.

Un peu d'"Amour" pour la France

Le Golden Globe 2013 du meilleur film étranger est revenu à "Amour", échaudant au passage les autres représentants français dans cette catégorie, "De rouille et d'os" et "Intouchables". Le film renforce sa cote avant les Oscars 2013 où il est nommé à cinq reprises, dont meilleur long métrage, une prouesse pour une oeuvre non-anglophone.

Production franco-autrichienne, "Amour" s'est imposée comme la seule consolation d'un contingent français nombreux aux nominations. Nommée pour la troisième fois, Marion Cotillard n'a rien pu faire face à Jessica Chastain pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame. Alexandre Desplat, compositeur d'"Argo", a laissé filer le trophée à Mychael Danna pour la musique de "L'Odyssée de Pi". Idem pour le titre de meilleure chanson. "Skyfall" a raflé le trophée pour lequel était en lice "Suddenly", une chanson écrite spécialement pour le film" Les Misérables", par les créateurs du spectacle initial Claude-Michel Schönbergv et Alain Boublil, accompagnés d'Herbert Kretzmer.

"Homeland" et "Girls" au sommet

La soirée animée cette année par Tina Fey et Amy Poehler, malicieuses, drôles mais un peu trop discrètes, a également récompensé le meilleur de la télévision diffusé aux Etats-Unis en 2012. Déjà sacrée l'an dernier, "Homeland" a remporté un nouveau Golden Globe de la meilleure série dramatique. Claire Danes a elle aussi été encore congratulée mais cette fois au côté de Damian Lewis, très ému, succédant à Kelsey Grammer pour le trophée du comédien dans un drama.

La quelque centaine de membres de l'HFPA a créé la surprise côté comédies en offrant le Golden Globe du meilleur acteur dans cette catégorie à Don Cheadle, pour la série "House of Lies" diffusée sur Showtime. La sensation est venue de "Girls" ; la série d'HBO a été élue meilleur série humoristique. Elle a aussi valu le titre de meilleure actrice à sa créatrice, la très en vue Lena Dunham.

Pas de surprise en revanche pour les miniséries et téléfilms, "Game Change" a survolé la soirée. Cet unitaire sur la campagne républicaine de 2008, produit par HBO, a cumulé trois trophées dont meilleure actrice pour Julianne Moore, méconnaissable en Sarah Palin. Kevin Costner a reçu, comme attendu, le titre de meilleur acteur dans une minisérie pour son rôle dans le western cathodique "Hatfields and McCoys".