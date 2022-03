Des affaires de viol et une tentative d’assassinat

A la session d'assise du Calvados, une seule affaire sera publique : une tentative d'assassinat. En mai 2008, Louis, retraité de 68 ans ne supporte pas la rupture imposée par sa dernière petite amie. Il envisage de l'abattre avec sa 22 long rifle à crosse et canon sciés. Attirée par le bruit de la dispute, la voisine s'interpose, et reçoit les trois coups de fusil. Elle perd un oeil, a l'auriculaire abîmé et un trou dans la fesse. Cette affaire sera examinée les 25 et 26 janvier. Les trois autres affaires seront à huis clos, elles concernent des viols.Les 27 et 28 janvier, le viol d'une jeune fille à la sortie d'une discothèque par deux hommes en mai 2005. Les 29 janvier, 1er et 2 février, sera examiné une affaire de relations sexuelles non consenties sur personne vulnérable par le gardien d'une résidence de vacances en juillet 2006. Les 3, 4 et 5 février, un viol et une agression sexuelle, par un récidiviste à la personnalité inquiétante.







