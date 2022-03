Une nouvelle crise ?

'Environ 70 % du volume des transactions financières sont actuellement réalisés par des opérations de fast trading, c'est-à-dire des mouvements d'aller et retour ultrarapides qui peuvent se faire dans la seconde”, expliquent-ils à la presse. Les marchés financiers flambent, mais l'économie reste paralysée ! Situation malsaine. Et même immorale, si l'on se souvient que la sphère financière fut sauvée aux frais du contribuable au début de l'année dernière...

Selon le “Wall Street Journal”, les banques américaines s’apprêtent à verser des bonus gigantesques et même sans précédent. Cette orgie de profits indigne Barack Obama, qui annonce son intention de taxer les banques pour récupérer l’argent des citoyens.

Mais ces taxes (américaine, française ou britannique comme celle décidée par Gordon Brown à Londres) ne semblent pas encore une arme suffisante Les banques veulent à tout prix garder leurs traders, spécialistes du casino spéculatif. Pour cela, elles sont prêtes à braver le fisc et l’Etat. Le problème est que ce casino a déclenché en 2008 la pire crise financière de l’époque et s’apprête à en déclencher une autre, “encore plus dévastatrice” d’après les économistes lucides.

Paul Jorion, l’un des rares analystes à avoir prévu la crise des subprimes, sonne l’alarme : “Il ne faut pas se raconter d’histoires, nous sommes en train de fabriquer d’autres bulles spéculatives : sur les marchés actions et sur les marchés des matières premières. Dubaï est un symptôme de ce qui nous attend ” Pour lui et ses collègues, la nouvelle crise explosera en 2012 par l’immobilier commercial : “les centres commerciaux, les stations touristiques, les bureaux, un peu partout dans le monde. Leur situation est financièrement dramatique. Tous ces actifs immobiliers ont été achetés à crédit et leur niveau actuel de recettes ne suffit pas à couvrir les échéances de crédits Le pire est devant nous. Les deux prochaines années seront redoutables.”

Ces prévisionnistes broient du noir : à leur avis, la gravité de la nouvelle crise sera telle que le système capitaliste entier risque de s’effondrer sur la tête des populations.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire